Giovanni Corrado: “Fa molto male perdere così, ma dimentichiamo in fretta questa sconfitta”

LIVORNO – Alla fine del derby con il Livorno parla Giovanni Corrado.

di Antonio Tognoli

“In una delle più belle nostre prestazioni abbiamo perso. Difficile da spiegare ma è così. Ci dispiace per i nostri ragazzi per i tifosi, per il Mister, per il direttore ma dobbiamo rialzare subito la testa e dimenticare in fretta questa sconfitta immeritata. L’espulsione di Birindelli? Ingenuo, un nostro errore è un ragazzo giovane. Ha sicuramente inciso sul proseguo della partita che non dovevamo commettere. Ne dobbiamo fare tesoro degli errori commessi”.

“Dispiace per questa sconfitta. Fa male perdere per noi e la nostra gente ma da domani al campo di allenamento dobbiamo pensare a martedì senza contraccolpi”.