Giovanni Corrado: “Abbiamo giocato ad una porta”

PISA – Nel dopo gara della sfida di recupero con la Pro Vercelli scende in sala stampa Giovanni Corrado.

“Anche in questa gara abbiamo giocato ad una porta – dice Corrado – Abbiamo strameritato di vincere ormai non è una novità da gennaio a questa parte. Il Pisa si ritrova a questo punto del campionato a giocare tante partite in pochi giorni. Sabato giocheremo con la Lucchese che da 18 giorni non gioca una partita. È un campionato falsato. La classifica del Pisa in questa stagione ha una difficile valutazione perché ha giocato delle gare infrasettimanali ed in periodi diversi quando gli altri ancora non giocavano. Ghirelli ci ha dato le rassicurazioni che ha potuto ma ripeto è difficile ragionare in maniera lineare in questo campionato”.