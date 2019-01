Giovanni Corrado: “Incredibile non aver vinto questa partita”

PISA – Scende in sala stampa dopo il match contro il Siena Giovanni Corrado.

“C’è l’amaro in bocca perchè questa è stata la più bella partita di quest’anno e una delle migliori in assoluto degli ultimi due anni contro una delle squadre più forti del campionato. Non c’è stata partita. E’ inspiegabile non aver vinto Sapevamo di aver aggiunto qualità, fortunatamente si rigioca subito mercoledì. La squadra ha fatto la partita per 90′, gli altri l’hanno fatta in difesa e abbiamo gli stessi ammoniti, c’è qualcosa che non torna”.

“Il nostro obiettivo è tornare in Serie B e se continuiamo su questa strada possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Siamo vigili con il direttore, ma il mercato in entrata è chiuso”.