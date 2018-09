Giovanni Corrado: “La squadra sta crescendo”

PISA – Scende in sala stampa dopo il pari con l’Arezzo Giovanni Corrado.

“Noi abbiamo cercato di comunicare con l’Arezzo verso le 18 contattando anche la Lega che ci ha comunicato di metterci d’accordo con l’Arezzo che ha voluto scendere in campo. Noi abbiamo percorso tutto l’iter necessario per non giocare ma non potevamo non presentarci al campo”.

Sulla partita dice: “È stata una gara complicata dove abbiamo avuto tante occasioni però purtroppo il gol non è arrivato. Posso dire che però è stata una bella partita, la squadra sta crescendo”.