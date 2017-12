Giovanni Corrado: “Faremo mercato se troveremo la persona giusta e di spessore”

PISA – Al termine del match contro l’Olbia ha parlato davanti microfoni e taccuini Giovanni Corrado.

“Ci voleva un successo dopo la sconfitta con l’Arezzo. Oggi abbiamo disputato una grande partita”.

“Per rinforzare le squadre a Gennaio bisogna trovare la persona giusta e di spessore. Se potremo farlo lo faremo. Questa squadra ha qualche punto in meno ma non ha fatto male. Noi dobbiamo fare delle valutazioni oggettive e poi decidere e capire”.

“In uscita in termini di Under chi ha giocato meno se troveremo la giusta operazione andrà a giocare mentre degli altri non si muoverà nessuno”.