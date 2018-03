Giovanni Corrado: “Mi è piaciuto tutto. Pazienza? Non è mai stato in discussione”

PISTOIA – Nel dopo gara tra Pistoiese e Pisa l’unico a parlare è Giovanni Corrado.

di Maurizio Ficeli

“Nel complesso è stata una bella prestazione. In campo c’erano giovani importanti che faranno carriera. Stasera mi è piaciuto tutto la cattiveria della squadra e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi”.

“Venivamo da due prestazione buone e simili dove non avevamo vinto ma la prestazione era stata positiva. Stasera giocavano con una squadra formata da giovani importanti come la Pistoiese e questa avvalora la nostra vittoria. Il Pisa è un gruppo unito che lavora tanto e ci tiene a fare bene”.

“Non commento i fischi del pubblico è um loro diritto in quanto pagano il biglietto. Sulla reazione di Mannini ho visto un po’ di battibecco con la panchina avversaria, giro i campi di serie C da poco, ma ho visto palloni sparire e anche molto altro. Daniele ha discusso con qualcuno ma non ho visto in fondo nulla di così eclatante comunque lo richiamerò”.

Su Sabotic afferma:”Mi dispiace ma credo che sia stato bersagliato ingiustamente perché sta facendo buone prestazioni”. Pazienza non è mai stato in discussione, vediamo come lavora e la squadra e’ con lui”.