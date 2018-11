Giovanni Corrado: “Prova da dimenticare, ma ci rifaremo”

CARRARA – Al termine della gara allo stadio dei Marmi persa dal Pisa per 4-1 con la Carrarese si presenta nella sala stampa dello stadio apuano il Dg Giovanni Corrado.

di Maurizio Ficeli

“Nel primo tempo mi ero innervosito per certe decisioni ma al di là di questo è stata una brutta prestazione da parte nostra, non siamo stati in partita e dobbiamo riflettere sul perché è accaduto tutto ciò. Questa è la stessa squadra che vinceva a Parma ed a Cremona. Noi ci crediamo, dobbiamo essere uniti e compattarci. I tifosi sono encomiabili e sanno gli sforzi che facciamo, e ci dispiace ma ci rifaremo”.