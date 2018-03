Giovanni Corrado: “Resettare e guardare avanti. Dobbiamo fare di più”

PISA – Il primo a presentarsi nella sala stampa dello stadio “Zecchini” di Grosseto per commentare questa brutta sconfitta del Pisa contro il Gavorrano è Giovanni Corrado.

di Maurizio Ficeli

“Non è stata una buona partita, non l’abbiamo approcciata bene e si è preso gol su una nostra disattenzione”, commenta il dg nerazzurro. “Peccato avevamo due partite che ci potevamo mettere in buona posizione in vista dei playoff ma dobbiamo resettare tutto ed andare avanti. Mi dispiace per i tifosi che ci sono sempre stati vicini ed anche oggi. Dobbiamo fare un lavoro a 360 e non guardare a cosa fanno gli altri. Dobbiamo fare di più per non compromettere questa stagione. L’allenatore non è il problema se no ci sbagliamo, dobbiamo stare tutti uniti per superare questo difficile momento. “Su Carillo, perché torni a giocare lo deve volere lui, quando sarà sereno mentalmente tornerà a far parte di questo gruppo in questo momento probabilmente ha la testa altrove”.