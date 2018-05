Giovanni Corrado: “Risultato bugiardo. Mercoledì dobbiamo dare tutto”

PISA – Al termine della gara di andata dei playoff al “Rocchi” tra Viterbese e Pisa, persa dai nerazzurri 1 a 0 con un gol su punizione nel primo tempo dell’ex di turno Simone Sini. Il primo a presentarsi nella sala stampa dello stadio laziale per commentare questa sconfitta è Giovanni Corrado

di Maurizio Ficeli

“Il risultato di Viterbo ci obbliga a vincere – afferma l’amministratore delegato del Pisa – anche se il risultato di stasera è un po bugiardo abbiamo preso un gol su punizione, ora mercoledì dobbiamo dare tutto per ribaltare il risultato è resettare tutto e da domani lavorare per la gara di ritorno. Sarà un impresa difficile ma non impossibile, per farci il funerale è ancora presto. Comunque prima dell’episodio del gol il Pisa era andato bene. Ai tifosi dico di starci vicino, queste sono partite equilibrate dove gli episodi fanno la differenza. Ho un po’ di amaro in bocca, ma son convinto che mercoledì i ragazzi faranno una grande gara”.