Giovanni Corrado: “Per Setola è fatta. In entrata qualcosa faremo”

VITERBO – Per parlare della gara odierna tra Viterbese e Pisa si presenta in sala stampa, il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado, che analizza cosi la partita dando uno sguardo al futuro.

di Maurizio Ficeli

“Un buon punto, la squadra ha giocato uno dei primi tempi migliori della stagione dove poteva sbloccare a proprio favore la gara. Poi nel secondo tempo siamo calati. Comunque ripeto un buon punto contro una squadra importante come la Viterbese“.

Giovanni Corrado fa un bilancio delle prestazioni fino ad ora giocate dal Pisa: “Ci è forse mancato un po’ riuscire a dare continuità ai risultati, ma adesso stiamo avendo delle soddisfazioni e direi che siamo sulla strada giusta. Ora cerchiamo di raccogliere più punti possibili nelle prossime gare che ci attendono“.

Il direttore generale pisano tocca anche l’argomento del mercato: “Per Setola è fatta, arriva in prestito è un terzino che può giocare sia a destra che a sinistra. Poi stiamo cercando di trovare la migliore sistemazione per Cernigoi, siamo vigili, ci sarà sicuramente qualcosa in entrata. Riguardo a Sanseverino e Polverini stiamo cercando di trovare una soluzione ottimale per entrambi“.