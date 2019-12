Giovanni Corrado: “Una battuta a vuoto. Approccio sbagliato al match”

PISA – Dopo la sconfitta in casa nerazzurra contro il Cosenza parla Giovanni Corrado.

di Antonio Tognoli

“Il primo tempo non è stato all’altezza di questa squadra. L’approccio non è stato buono e non credo fosse un problema fisico. È stato un passaggio a vuoto da dimenticare in fretta. Abbiamo fatto una brutta prima frazione di gara”.

“La classifica è molto equilibrata e secondo me durerà per molto a parte il Benevento che fa un campionato a parte. Le insidie sono dietro l’angolo e specialmente noi che siamo una neo promossa dobbiamo stare concentrati e pensare ai prossimi impegni contro Ascoli e Frosinone”.