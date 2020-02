EMPOLI – Giovanni Corrado analizza la sconfitta di Empoli arrivata ala 95′.

“Abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo tempo. Il gol all’ultimo momento fa male. Il risultato non è stato quello giusto, non abbiamo perso per colpa dell’arbitro. I ragazzi erano dispiaciuti della sconfitta, ma bisogna stare sereni e continuare così. È un momento un po’ così, ma però usciamo dalla sfida di Empoli a testa alta”.