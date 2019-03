Giovanni Langella: “Sarà una grande partita”

PISA – Alla vigilia del derby contro il Pisa parla il mister in seconda della Lucchese ed ex nerazzurro Giovanni Langella.

“Innanzi tutto il Pisa arriva da un periodo buono, sono in una condizione mentale e fisica eccellente, si sono rinforzati tantissimo, hanno cambiato sistema di gioco, ma sarà un derby, quindi mi auguro una grande partita. Non sempre vince chi è favorito perché spesso ci sono situazioni che vanno oltre alle qualità delle squadre. Vincere sarebbe una bella soddisfazione per noi e per tutta la città. Da campano non credevo di trovare una situazione del genere a Lucca, perché di solito si dice che al Sud c’è più passione. Mentre qui ho ritrovato una grande passione e un pubblico amorevole. Questa è una gara che tutti vorrebbero giocare. Giocheremo con la migliore formazione possibile perché avremo tutti a disposizione. Tutti i giocatori sono carichi. Dovremo fare la nostra partita consapevoli delle difficoltà ma senza paura dell’avversario. Per quanto riguarda Falcone ha lavorato a parte per un problema alla coscia ma è risolvibile. Per quanto riguarda De Feo è probabile che possa scendere in campo. Io lo reputo importantissimo come tutti i nostri cinque attaccanti che stanno molto bene”.

Fonte: Gazzetta Lucchese