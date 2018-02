PISA – Il tecnico della Lucchese Giovanni Lopez analizza il successo rossonero a Pisa.

“Non ho cambiato nessuno fino all’ultimo perché stavamo tenendo molto bene il campo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra tra mille difficoltà, il Pisa non ha fatto un tiro in porta dopo che la settimana scorsa aveva fatto quattro gol. Quando gioca Fanucchi questa squadra cambia, non so se questa sarà la partita della svolta lo spero intanto sono troppo contento e mi voglio godere questo successo”.