Giovanni Stroppa: “Fatta una buona gara, complimenti al Pisa”

PISA – Il mister del Crotone Giovanni Stroppa analizza il pareggio del Crotone all’Arena.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti gli aspetti contro una squadra che ha delle caratteristiche importanti in verticale. Siamo stati disattenti sul gol ma per il resto faccio i complimenti al Pisa e a mister D’Angelo perché il Pisa è una squadra veramente difficile da affrontare. L’unica cosa che posso imputare alla squadra – prosegue Stroppa – è che quando si gioca così, queste gare devono finire diversamente. A volte meglio fare due gol e cinque tiri. Faccio di nuovo i complimenti a D’Angelo perché non è facile vincere un campionato di serie C e affrontare una B difficile come questa.

Sull’espulsione di Gigliotti dice: “È stato ingenuo per non dire una parolaccia e l’arbitro ha applicato alla lettera il regolamento”.