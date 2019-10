Giovanni Stroppa, mister del Crotone: “Pisa squadra difficilissima da affrontare”

PISA – Alla vigilia della gara dell’Arena fra Pisa e Crotone parla il mister calabrese ed ex Milan Giovanni Stroppa.

di Antonio Tognoli

RISULTATI. “I risultati sono fondamentali per poter crescere a dare consapevolezza alla squadra su quello che si sta cercando di fare. Sicuramente la squadra è ad un ottimo livello, ma siamo ancora solo all’ottava giornata e non si è fatto assolutamente nulla e quindi il mio pensiero non è soltanto a domani ma a quello che poi sarà il percorso in quanto sarà lungo e sappiamo le insidie della serie B.Chiaramente sono soddisfatto di quello che i miei ragazzi stanno esprimendo ma non bisogna mai abbassare la guardia”

SUL PISA. “Il Pisa è una squadra difficilissima da affrontare e se non facciamo le cose meglio di come le abbiamo fatte finora, rischiamo di prendere un’imbarcata che ce la ricorderemo per tanto tempo”.