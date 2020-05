Giovedì 7 maggio riaprono i cimiteri nel Comune di Vecchiano

VECCHIANO – Riaprono da giovedì 7 maggio i Cimiteri Comunali sul territorio di Vecchiano. Le strutture di Migliarino, Vecchiano, Nodica, Avane e Filettole saranno aperte da lunedì al sabato in orario 9-12, e per tutti i giorni sarà garantita la presenza del custode che controllerà che gli accessi avvengano in sicurezza a tutela di tutti i cittadini.

Le norme previste per gli accessi ai cimiteri sono infatti le seguenti:

1) obbligo per ciascun cittadino di indossare la mascherina monouso e di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;

2) accesso individuale ai Cimiteri, o comunque consentito contemporaneamente per un massimo di due adulti conviventi.

Le visite, inoltre, saranno sospese in caso

di sepolture, per le quali resta l’obbligo di limitare l’accesso ai soli stretti congiunti.

“Siamo inoltre al lavoro per riuscire a garantire un orario di apertura domenicale, grazie al contributo insostituibile delle nostre Associazioni del Volontariato locale”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Abbiamo aspettato qualche giorno in più per la riapertura per confrontarci proficuamente anche con la Prefettura pisana, per consentire accessi in totale sicurezza per i cittadini e lavoratori”, aggiunge il primo cittadino. “Inoltre abbiamo utilizzato questi giorni in più per effettuare operazioni più approfondite di pulizia degli spazi e di decoro delle nostre strutture”, spiega l’Assessora ai Servizi del Territorio Sara Giannotti. “E’ nostra

intenzione infatti proseguire, sulla scorta di questi ultimi interventi dedicati al decoro, in una manutenzione sempre più efficace a tutela dei nostri cittadini. Ricordo, inoltre, che abbiamo lavorato per garantire la sicurezza di ciascuno, prevedendo una riapertura che preveda in tutte le strutture la costante presenza del custode”, conclude l’Assessora Giannotti.