Giovedì allenamento congiunto a Calci in visita alle popolazioni devastate dall’incendio

PISA – Il Pisa Sporting Club farà visita giovedì 11 ottobre ai territori colpiti dal devastante incendio del mese scorso.

La squadra di mister Luca D’Angelo sarà protagonista di un allenamento congiunto al Campo Comunale di Calci: sparring partner d’eccezione di capitan Moscardelli e compagni i ragazzi dell’Asd Calci 2016, formazione guidata da mister Stefano Vuono e impegnata nel campionato regionale di Prima Categoria. L’allenamento congiunto, ovviamente aperto al pubblico, sarà l’occasione ideale per un’ulteriore raccolta di fondi da devolvere ai Comuni del Monte Pisano.

E proprio per contribuire ulteriormente a lanciare questa importantissima campagna di solidarietà il Pisa Sporting Club scenderà in campo domenica prossima, in occasione del match di campionato contro l’Alessandria, indossando le speciali sciarpe realizzate dai gruppi della Curva Nord “Maurizio Alberti”, il cui ricavato sarà destinato alle comunità colpite dall’incendio.