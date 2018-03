Il giro delle sette chiese

PISA – Giovedì 29 marzo alle 21 le guide abilitate di Natourarte propongono un itinerario guidato attraverso 7 chiese del centro storico pisano riprendendo l’antica tradizione del pellegrinaggio alle sette chiese e della venerazione verso il SS. Sacramento, conservato per i giorni di venerdì e sabato santo sull’altare allestito per la sua venerazione.

Al Medioevo risale l’espressione popolare “visita ai sepolcri”, che veniva effettuata dopo la Messa vespertina del Giovedì Santo, interpretando l’altare dell’Eucarestia come il luogo di sepoltura di Cristo.

Seguendo i passi dei pellegrini di ieri e di oggi, coglieremo l’occasione per rivivere, nella suggestione delle atmosfere notturne, la storia e i misteri di 7 fra le chiese più importanti della città, potendo accedere in alcune di queste, che saranno aperte dalle 21 a mezzanotte.

Questa usanza del Giovedì Santo è infatti tuttora in vita non solo a Pisa, ma anche in alcune frazioni limitrofe e in molte altre località italiane. Un’occasione quindi per riscoprire antiche tradizioni e riti collettivi, intrecciati alla storia e all’arte di una città dal passato glorioso.

Ritrovo: giovedì 29 marzo ore 21, in Piazza dei Cavalieri (Pisa), Costo 12 Euro, ridotto per studenti 8 Euro

Info e iscrizioni: natourarte.pisa@gmail.com