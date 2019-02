Giudice sportivo. Due giornate a Di Quinzio. Anche Lisi salta la Pistoiese

PISA – Il Notaio Pasquale Marino, giudice sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato le proprie decisioni in merito all’ultima giornata di campionato. Pesante sanzione per il calciatore nerazzurro Davide Di Quinzio, espulso domenica scorsa ad Alessandria per proteste dopo il calcio di rigore non concesso per fallo su Moscardelli.

Al numero 10 pisano sono state comminate due giornate di squalifica con la seguente motivazione: “perché nel manifestare proteste verso l’arbitro lo tratteneva per la spalla impedendogli i movimenti”.

Tra i nerazzurri, in occasione del prossimo match di campionato contro la Pistoiese, mancherà anche Francesco Lisi, ammonito domenica scorsa in occasione del fallo da rigore commesso da Masi e dunque appiedato per 1 giornata per aver raggiunto la quinta infrazione in stagione. Torneranno invece a disposizione Marius Marin e Robert Gucher assenti ad Alessandria, oltre naturalmente a mister Luca D’Angelo.

Resta in diffida nel Pisa il difensore Simone Benedetti, che domenica prossima dovrà stare particolarmente attento.