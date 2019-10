Giudice sportivo. Una giornata a Simone Benedetti

PISA – Sono cinque i calciatori squalificati dal giudice sportivo a margine della 6a giornata della Serie BKT, tra cui anche il difensore nerazzurro Simone Benedetti che salterà la trasferta di Perugia.



SQUALIFICA PER 3 GIORNATE

PAGANINI Luca (Frosinone): “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara”.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

BENEDETTI Simone (Pisa): “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Pordenone): “doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario“.

CISSE Karamoko (Juve Stabia): “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

STRIZZOLO Luca (Pordenone): “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.