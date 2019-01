Giudice sportivo: una giornata di squalifica a Fabrizio Brignani

PISA – Il Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico ha pubblicato le decisioni in merito all’ultimo turno di campionato andato in scena domenica 30 dicembre.

Come previsto è arrivata la squalifica per il difensore nerazzurro Fabrizio Brignani, espulso per doppia ammonizione sul campo del Cuneo.

Nessuna altra sanzione per il Pisa, nè per il Siena prossimo avversario dei nerazzurri: la Robur ha ottenuto però la vittoria a tavolino in relazione al match non disputato contro la Pro Piacenza.

Tra i nerazzurri restano in diffida i calciatori Francesco Lisi e Marius Marin.