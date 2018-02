PISA – Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno sette calciatori nel girone A del campionato di serie C.

Baldassin (Viterbese), Concina (Giana Erminio), Corradi (Piacenza), Gasbarro (Livorno), La Rosa (Arzachena), Murilo (Livorno), Piccolo (Alessandri).

Nessun provvedimento disciplinare né per il Pisa e neppure per il Prato, prossimo avversario dei nerazzurri. In diffida risultano Samuele Birindelli, Francesco Lisi e Andrea Cagnano e per il Prato Mattia Bonetto.