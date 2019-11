Giudice Sportivo: Nove giocatori fermati. Stop anche a Marconi per un turno

PISA – Sono nove gli squalificati tutti per un turno da parte del Giudice sportivo in merito alla 12a giornata del campionato di Serie BKT.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00



CAPELA Anibal Araujo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti.

PAGLIARULO Luca (Trapani): “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti”.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00



MARCONI Michele (Pisa): “doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario“.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BURRAI Salvatore (Pordenone): “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara“.

CALDIROLA Luca (Benevento): “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

LOLLO Lorenzo (Venezia): “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli): “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RICCI Matteo (Spezia): “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)“.

ZUCULINI Franco (Venezia): “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)“.