Giudice sportivo: sono cinque gli squalificati

​PISA – Sono cinque i calciatori fermati dal giudice sportivo a margine della 6a giornata di ritorno della Serie BKT, tutti per un turno.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso tre bengala e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.



CALCIATORI Espulsi SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOZHINOV Valeri Emilov (Pescara): per avere, al 26° del primo tempo, dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.



PIRRELLO Roberto (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON Espulsi SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALKOVEC Jure (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



IEMMELLO Pietro (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

ROCCA Michele (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).