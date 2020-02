Giudice Sportivo: tre giornate a Danilo Soddimo

PISA – Il Giudice Sportivo avvocato Emilio Battaglia ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato di Serie B.

Pesante squalifica per il nerazzurro Danilo Soddimo che dovrà star fermo 3 turni dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa in occasione del match con il Chievo. Questa la motivazione: “Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra“.

Nella lista dei nerazzurri attualmente in diffida il nominativo di Marco Pinato va ad aggiungersi a quelli di Marius Marin e Francesco Lisi.