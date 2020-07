Giudice Sportivo: una giornata a Caracciolo

PISA – Sono arrivati i verdetti del Giudice Sportivo inerenti al trentaduesimo turno di campionato in serie B.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SGARBI Filippo Lorenzo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FALZERANO Marcello (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante.

JALLOW Lamin (Salernitana): per avere, al 12° del primo tempo, dopo essere stato sostituito, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AYA Ramzi (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

KRAGL Oliver (Benevento): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRLEK Petar(Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CALO Giacomo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DZICZEK Patryck (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEVERBE Maxime Jean R (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAISTRO Fabio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

RICCI Giacomo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

b) ALLENATORI​​​​​​​

ESPULSI​​​​​​​

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOCCHINI Riccardo (Trapani): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale.

SIGOLO Massimiliano (Venezia): per avere, al 18° del secondo tempo, contestato reiteratamente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.