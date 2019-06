Giugno Pisano, gli eventi della settimana

PISA – Continuano gli appuntamenti del Giugno Pisano anche in questo fine settimana, dedicati in particolare allo sport e alla cultura.

Al Cus due giorni di tornei sportivi in sei discipline diverse, tra musica, campeggio e street food. In programma anche una visita notturna sulle mura e la presentazione del libro di Canino alla Libreria Ghibellina. Numerose le mostre in città, programma completo su www.comune.pisa.it

Sabato 22 giugno

Cus Pisa, 15.00 – 23.00 “Tower Festival”

13 tornei di 6 discipline sportive diverse. DjSet, concerti, street food.

Libreria Ghibellina, ore 18.00

“Le parole che mancano al cuore“ di Fabio Canino. Presentazione libro.

Domenica 23 giugno

Cus Pisa, 15.00 – 23.00

“Tower Festival”

13 tornei di 6 discipline sportive diverse

DjSet, concerti, street food

www.cuspisa.unipi.it

Mura di Pisa, ore 21.00 – 22.30

“InCanto sulle Mura”

Visita notturna con accompagnamento musica vocale tardo medioevale eseguita in costume

a cura Ensemble Ecclesia dell’Associazione Pisa Early Music

(biglietto € 10,00)

Lunedì 24 giugno

Libreria Ghibellina, ore 18.00 e giorni successivi

“E come il vento“

Lettura collettiva dell’opera di Giacomo Leopardi nel bicentenario della poesia “L’infinito”

A cura della Scuola Normale Superiore.