Giulio Favale: “Felice per la mia prestazione. Spero di tornare a giocare con il Pisa”

PISA – Un altro pisano doc oggi ha dato un dispiacere alla squadra della sua città. Si tratta di Giulio Favale che commenta così la vittoria della sua squadra e la sua prestazione personale.

di Maurizio Ficeli

“Direi che la nostra vittoria è meritata, abbiamo messo la gara sul piano fisico, riuscendo a stare compatti ed anche le condizioni del terreno forse ci hanno dato una mano”.

Riguardo alla prestazione personale Favale dice: “Sono contento a livello sia di prestazione personale che per i miei compagni, anche se da pisano, mi dispiace un po’ per i miei concittadini, presenti numerosi anche qui a Grosseto”.

Favale parla del suo “duello “con Birindelli in campo: “È stata una cosa strana giocare contro Samuele in quanto siamo amici e frequentiamo lo stesso gruppo di persone, ma questo è il calcio”. Sul Pisa afferma: “Con la Lucchese ha avuto sfortuna, non meritava di perdere, ma dico ai miei ex compagni di stare uniti perchè sono sicuro che riusciranno a venir fuori da questo brutto momento”.

Il giocatore pisano del Gavorrano termina con un auspicio per il futuro: “Fino a giugno darò tutto me stesso per il Gavorrano, anche se poi in futuro spero di tornare a Pisa e dare tutto per i colori della mia città”.