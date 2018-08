Giunta comunale. Approvati all’unanimità e in anticipo tutti i progetti definitivi riguardanti il Piano delle periferie e Binario 14

PISA – “Nella seduta della Giunta Comunale del 28 agosto scorso sono stati approvati all’unanimità e in anticipo rispetto alla scadenza, tutti i progetti definitivi riguardanti il “Piano delle periferie – Binario 14”.

Gli uffici comunali devono trasmettere tutti i progetti approvati alla Presidenza del Consiglio Comunale entro l’8 settembre, al fine di mantenere la possibilità di ottenere un finanziamento.

Rispetto al progetto originale le modifiche sostanziali sono relative a due punti.

Il primo, in collaborazione con il partner della Società della Salute, è inerente alla riqualificazione degli ex locali di servizio del personale viaggiante tramite l’inserimento di animazione del territorio attraverso un centro aggregativo per anziani e bambini e strumenti di mediazione, quali uno sportello informativo per i cittadini e gli operatori economici del quartiere, un ufficio di back office per gli operatori di strada, uno sportello di ascolto per padri separati, un punto Caf e un presidio di sicurezza e video sorveglianza.

Il secondo riguarda la drastica riduzione dell’intervento di piazza Giusti, ritenuto non strategico. I restanti 375 mila euro saranno destinati per le fognature bianche (antiallagamento) nel quartiere di San Marco”.