Giuseppe Corrado: “Siamo arrabbiati. Non meritiamo questo trattamento”

PISA – A fine gara ad analizzare il momento negativo del Pisa il presidente Giuseppe Corrado.

“Sono qua perché siamo molto delusi da episodi che si stanno ripetendo da tempo nonostante la partita si sia messa bene. Ho visto giocatori veramente arrabbiati per questa situazione e mi hanno chiesto di venire a parlare. Pisa non può avere il record di rigori contro. La tipologia dei rigori che ci vengono assegnati è assurdo. Il metro non è lo stesso. Chi designa dovrà fare una bella analisi sugli arbitraggi. A partire dalla gara di andata contro il Piacenza ad oggi gli episodi a nostro sfavore sono stati tanti. Nel secondo tempo nonostante tutto abbiamo cercato di mantenere la calma molto arrabbiati seccati, ci faremo sentire di nuovo. Rispediro’ la lettera che ho spedito un mese fa chiederò spiegazioni maggiori su tutto”.