Giuseppe Corrado: “Certi eventi costituiscono un momento importante per la nostra città”

MILANO – Prima della gara amichevole di lusso fra Inter e Pisa giocata allo stadio Giuseppe Meazza ha parlato il presidente del Pisa Sc Giuseppe Corrado.

di Maurizio Ficeli

Il tabellone luminoso di Benvenuto a San Siro

“Per me è la prima volta che sono qui in veste di presidente di una squadra di calcio, anche è un’amichevole ma offre indubbiamente una certa emozione trovarsi in questo stadio e vedere scritto sul tabellone il benvenuto alla squadra del Pisa. È un momento bello per la città di Pisa, prima Reggio Emilia, oggi San Siro, poi il prossimo arrivo della Nazionale, il calcio è quindi un momento bello per integrare le qualità di questa città, credo che lo sport possa dare un segnale importante a questa straordinaria città che non ha nulla da invidiare a nessuno dal punto di vista turistico e credo che la scelta della Lega la dica lunga“.