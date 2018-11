Giuseppe Corrado: “Che bello vincere il derby. Per lo stadio tutto procede bene”. Raffaele Latrofa: “A giorni la firma per lo stadio”

PISA – A margine della presentazione della sponsorizzazione con il Centro Commerciale Pisanova, il Presidente del Pisa Sc Giuseppe Corrado si è brevemente intrattenuto con i giornalisti manifestando la propria soddisfazione per la vittoria di Lucca.

di Giovanni Manenti

“Sono rimasto particolarmente soddisfatto per come la squadra ha interpretato la gara, dimostrando di avere sempre il controllo del gioco, anche se poi il risultato, come ben si sa, può essere determinato da singoli episodi che, per fortuna, non si sono verificati a nostro sfavore, portando a casa una vittoria importante per la classifica ed il morale, ma soprattutto ha regalato una grande gioia ai nostri tifosi. Anche stavolta sono stati straordinari nel dare il loro appoggio, in un derby che al di là di qualche normale sfotto’ è filato liscio sia dal punto di vista di scontri tra le opposte tifoserie così come dal punto di vista della correttezza sul terreno di gioco”.

“Per ciò che riguarda la regolarità del campionato – precisa il Presidente – confermo quanto già espresso in precedenza circa il mio pensiero che se dovevano essere tutelati i diritti delle società che speravano di essere ripescate, era più giusto sospendere l’intero torneo o quantomeno il girone come il nostro che aveva più squadre coinvolte, ma oramai il danno è fatto e quello che ora più mi preoccupa, al pari di altri presidenti, è la posizione di altre società che non sono in regola sotto l’aspetto delle fidejussioni depositate o per altre irregolarità amministrative, circostanza che determina il confrontarsi in campo società virtuose ed altre che competono fuori dalle regole, una situazione che mi auguro possa essere eliminata quanto prima attraverso norme rigide e precise, e che soprattutto vengano poi rispettate”.

“Per quanto riguarda la questione Stadio – conclude Giuseppe Corrado – il fatto che non ci siano novità significa che tutto procede nei termini previsti, ogni martedì c’è un incontro tra i nostri tecnici e quelli del Comune. Nei prossimi giorni mi incontrerò con l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa per la sottoscrizione della convenzione, per la quale siamo ai dettagli, così che ci potremo poi dedicare esclusivamente all’aspetto sportivo”.

Sulla questione stadio, in merito alle dichiarazioni del Presidente del Pisa Calcio Giuseppe Corrado relativamente alla sottoscrizione a breve della convenzione tra la società nerazzurra ed il Comune di Pisa, risponde dalle stanze del Consiglio Comunale il diretto interessato Raffaele Latrofa, Assessore ai Lavori Pubblici, che conferma tale circostanza, riferendo: “Si è vero, siamo ormai ai dettagli per addivenire alla sottoscrizione di questo atto per il quale ormai non mi sbilancio più visti i numerosi rinvii in passato e, pur non avendo ancora fissato una data precisa, mi auguro che la stessa possa veramente avvenire nei prossimi giorni”.