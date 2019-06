Giuseppe Corrado: “Entro il 20 luglio la firma per la convenzione. Sul mercato stiamo lavorando sodo. Calendari in Sala Baleari, c’è la nostra disponibilità”

PISA – Nel corso della lunga conferenza stampa di Giuseppe Corrado si è parlato anche del mercato e di alcuni aspetti quali la reale possibilità che Pisa con la sua storica Sala Baleari a Palazzo Gambacorti sia la città in cui verranno sorteggiati i calendari della prossima serie B.

di Giovanni Manenti

“Abbiamo dato la nostra disponibilità ad organizzare presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la cerimonia di compilazione dei calendari” – conferma Giuseppe Corrado – per la quale abbiamo inviato in Lega la relativa documentazione ed attendiamo la relativa risposta”.

CAPITOLO MERCATO. “Nel frattempo per quanto riguarda l’allestimento della squadra per il prossimo anno, stiamo lavorando senza soluzioni di continuità per rinforzare un organico già forte e sono d’accordo con il mister di cercare di non distruggere un gruppo già coeso ed unito come pochi e che non avrà bisogno di molti ritocchi, per i quali, come fatto in passato, valuteremo anche, se non soprattutto, l’aspetto comportamentale oltre che tecnico”.

CAPITOLO CONVENZIONE. “Per la sottoscrizione della convenzione con il Comune siamo veramente alle ultime battute e ritengo si possa arrivare alla firma entro il prossimo 20 luglio”.