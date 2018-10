Giuseppe Corrado: “Non era facile ma abbiamo tenuto bene il campo”

PISA – Giuseppe Corrado è soddisfatto a fine partita e si presenta in sala stampa a commentare il successo del Pisa con il Gozzano.

di Maurizio Ficeli

“Pisa quest’anno ha sempre proposto gioco anche in partite dove non ha vinto come Arezzo Alessandria e Piacenza dove fino al rigore non avevamo giocato male. Il mister attua la rotazione e la squadra applica sempre il proprio gioco. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile ma abbiamo tenuto bene il campo”.

Sulla situazione del calcio afferma: “Son d’accordo con Infantino, il calcio ha bisogno di gente che decida”.

Sulla elezione del nuovo presidente della Figc Gravina glissa: “La elezione di Gravina riporta alla situazione di Abete, un presidente che ha l’equilibrio, il programma di Gravina è intenso, ci aspettiamo i fatti”.