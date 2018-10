Giuseppe Corrado: “Pisa sempre vicino alle persone in difficoltà. Le vittorie? Arriveranno presto”. Le foto

CALCI – Un allenamento congiunto tra il Pisa ed il Calci 2016 all’insegna della solidarietà quello che si è svolto nel pomeriggio di giovedì al campo comunale di Calci tra i nerazzurri di D’Angelo e quelli di mister Stefano Vuono che partecipano al campionato di Prima categoria.

di Giovanni Manenti

Molti degli spettatori, 500 circa, hanno voluto lasciare un loro contributo a favore delle persone che hanno subito danni a seguito del recente incendio che ha investito i Monti Pisani.

Un’iniziativa alla quale il Pisa ha aderito con spontaneità come sottolineato dal Presidente Corrado, “La gara odierna va a concludere una serie di iniziative che come Pisa abbiamo attivato sin da appena a conoscenza della situazione, a partire dalla vendita all’asta delle maglie della gara con l’Arezzo, cui è seguita la vendita di sciarpe dedicate alla circostanza e la nostra disponibilità a disputare un’amichevole come in effetti oggi avvenuto, il tutto a conferma di come il Pisa sia sempre attento e disposto a fornire il proprio aiuto a coloro che si trovano in difficoltà, non solo nella nostra Provincia, ma anche su tutto il territorio nazionale. “Ovviamente, ha proseguito il Presidente – oltre a queste iniziative, per le quali ricordo l’importante accordo biennale di sponsorizzazione sottoscritto in settimana con Toscana Aeroporti, non posso sottacere che, quale Presidente di una società sportiva che partecipa ad un Campionato Professionistico, anche i risultati del campo siano importanti e mi auguro sin da domenica di invertire questa tendenza costituita da una scarsa prolificità in zona offensiva, dove sinora abbiamo raccolto molto poco rispetto alle occasioni create”.