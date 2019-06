Giuseppe Corrado: “Promozione frutto della tenacia e della programmazione”

TRIESTE – Felice e pacato il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado a margine dei festeggiamenti a fine gara sul prato del “Nereo Rocco”.

di Maurizio Ficeli

“Sono molto emozionato ho una grande gioia e felicità dentro. Noi avevamo programmato di salire quest’anno e sarebbe stata non lecito non andare in serie B” .

“È stata la vittoria della tenacia e dell’organizzazione societaria. Grande Marconi. Ora rientriamo in pullman con la squadra e lunedì festeggeremo giustamente assieme ai nostri tifosi”.