Giuseppe Corrado: “Soddisfatto della squadra e del mercato”

STORO – Al termine della gara fra Pisa e Bari parla il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado.

di Maurizio Ficeli

“Si è vista una squadra a posto con una buona fisicità ed ora piano piano inseriremo anche i nuovi arrivi. A differenza del Bari, mister Luca D’Angelo aveva già annunciato che avrebbe giocato con una formazione nel primo tempo ed una diversa nel secondo. Inoltre non si è voluto rischiare De Vitis e Di Quinzio, mentre per ciò che riguarda Ingrosso dovrà sottoporsi ad una risonanza per verificare le condizioni del piede”.

“Piano piano stiamo progredendo a livello di mercato abbiamo centrato ciò che ci siamo fino ad ora prefissati – prosegue Corrado – anche se nelle uscite la situazione è un po’ complicata, ma devo fare i complimenti al Ds Gemmi ed a mio figlio per il mercato che hanno condotto fino ad ora”.