Giuseppe Raffaele: “Pisa squadra importante che si conosce a memoria”

PISA – Dopo la sconfitta contro il Pisa si presenta in sala stampa il tecnico Giuseppe Raffaele.

di Antonio Tognoli

“La gara con il Pisa ce la siamo giocata a viso aperto, anche se abbiamo commesso qualche errore nei vari reparti. Non sono preoccupato per questa sconfitta. I primi 55 minuti però mi sento di dire che sono stati equilibrati. In qualche occasione potevamo fare meglio. Il Pisa è una squadra che si conosce a memoria. A me è piaciuto, ha degli interpreti importanti un impianto di gioco serio o, con attaccanti di spessore anche per la serie B. A noi invece mi sento di dire che ci manca un attaccante. Contro i nerazzurri si è visto bene e credo che la società dovrà prenderlo in questo tempo che manca alla fine del mercato”.