Gli avversari. Dario Maltese: “Il Pisa? Non è cambiato molto rispetto allo scorso anno”

PISA – Per l’Alessandria hanno parlato l’ex Dario Maltese e Giuseppe Agostinone.

Dario Maltese: “Sapevamo che il Pisa dopo il 3-0 di Piacenza sarebbe partito forte. Dopo l’espulsione ci siamo abbassati troppo a volte siamo stati imprecisi. Per come si è messa la partita è stato un buon punto. Il Pisa? Non mi va di giudicare i miei ex compagni ma mi sento di dire che rispetto allo scorso anno è cambiato poco”.

“Abbiamo tenuto il campo molto bene al cospetto di un Pisa forte afferma Giuseppe Agostinone – . Il mister ha preparato molto bene la partita. Noi siamo molto orgogliosi di questo punto ottenuto a Pisa. Siamo una squadra molto giovane ma dobbiamo ancora crescere e portare avanti le idee del nostro mister. Senza l’umiltà e la fame non si va da nessuna parte. Il fallo da espulsione? Io avrei lasciato la sfida in parità numerica sarebbe stata più bella”.