Gli avversari. Parlano Palmucci e Machin

PESCARA – A fine gara in casa Pescara dopo il successo sul Pisa parlano davanti a microfoni e taccuini Stefano Palmucci e José Machin.

di Maurizio Ficeli

“Contento del mio esordio e della vittoria della squadra – afferma Palmucci pescarese doc – sono contento di avere esordito con i colori della mia città, io che fin da piccolo andavo in curva e poi ho fatto tutta la trafila nelle giovanili. Ero seduto in panchina e non mi aspettavo di entrare, è stato bello ed è coinciso con un successo”.

“Felice per il successo e per il mio gol” – dice José Machin, autore della terza rete del Pescara – sto trovando una continuità di gioco, inoltre il mister mi impiega in un ruolo che prediligo. Come squadra siamo davvero un bel gruppo. Sono contento per la mia rete e per la vittoria della squadra”.

Foto tratta da Giampiero Lattanzi