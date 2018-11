Gli occhi del bosco. Al via la raccolta fondi per la video-sorveglianza dei Monti Pisani

CALCI – Insieme per prevenire, perché gli occhi del bosco possano proteggere il Monte Pisano già duramente colpito dagli incendi dello scorso settembre. Si chiama proprio Gli Occhi del Bosco la campagna di raccolta fondi presentata questa mattina nel Comune del Calci, alla presenza del sindaco Massimiliano Ghimenti e dei presidenti delle sezioni soci Valdera, Cascina, Pisa, Valdiserchio-Versilia.

Il progetto prevende la realizzazione di un impianto di videosorveglianza mediante l’installazione di videocamere ad alta risoluzione interconnesse tra loro e collegate alla sala operativa di protezione civile.

L’obiettivo è quello di diversificare i controlli sugli incendi grazie al monitoraggio del bosco.

Anche se fortunatamente non ci sono state vittime a seguito del devastante incendio del 24/26 settembre scorsi, né danni ai capolavori che si trovano sul territorio, il bilancio degli incendi è stato molto pesante: sono stati oltre mille gli ettari di bosco e uliveti andati distrutti per le fiamme che hanno avvolto i Monti pisani. Gli sfollati sono stati oltre 400 e si parla dimilioni di danni e di oltre 15 anni per ripristinare la situazione antecedente l’incendio.

Le otto videocamere dell’impianto di sorveglianza permetteranno alla Protezione Civile e al sistema regionale di anti-incendi boschivi in prima battuta la visualizzazione delle situazioni a rischio, ma anche la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle popolazioni e di chi opera in antincendio ed in protezione civile. Il progetto si integra con quelli già attivi sul territorio e completa una serie di dispositivi di sicurezza che mirano alla riduzione del rischio per chi vive o frequenta il Monte Pisano.

Per contribuire alla raccolta fondi è possibile donare almeno 1 euro o 100 punti della Carta Socio alle casse dei punti vendita Coop.Fi oppure online sulla piattaforma Eppela, a partire da domani giovedì 22 novembre, al link www.eppela.com/gliocchidelbosco.

La raccolta fondi è sostenuta dalle sezioni soci coop coinvolte, che stanno organizzando iniziative ed eventi di raccolta fondi. Info sulle iniziative al link: www.coopfirenze.it/gli-occhi-del-bosco

Si parte il 2 dicembre con l’aperitivo musicale dedicato a Gioacchino Rossini al Teatro Verdi di Pisa, il cui ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi Gli Occhi del Bosco, ma anche i tradizionali “banchini” nei punti di vendita delle sezioni soci Coop coinvolte questo dicembre raccoglieranno fondi per i Monti pisani.

“Sosteniamo questa raccolta fondi perché ci permette di lavorare al livello della prevenzione, per prenderci cura di un territorio che meno di due mesi fa è stato duramente colpito, con danni ingenti per le persone e per l’ambiente. La campagna sarà anche un modo per sensibilizzare la popolazione sulla bellezza del Monte Pisano e sul suo valore per tutta la Toscana. Vogliamo dare al bosco quegli occhi che non ha, in modo che possa guardarsi e tutelarsi da chi lo vuole danneggiare” fanno sapere dalle sezioni soci Coop.

“Gli incendi dello scorso settembre hanno devastato il nostro territorio. Ringraziamo Unicoop Firenze e le sezioni soci dell’area pisana che si sono mobilitati e si mobiliteranno per una raccolta fondi che vuole investire sul futuro dei Monti Pisani. Bisogna lavorare alla gestione del disastro, per aiutare le persone colpite, ma anche cominciare a pensare al futuro di questo territorio: grazie a questo progetto in caso di emergenza le popolazioni potranno essere maggiormente tutelate e lo stesso gli operatori di protezione civile ed AIB” afferma Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci.

“L’attenzione all’ambiente e al territorio è un punto fondamentale dell’impegno della cooperativa. In passato abbiamo sostenuto campagne di raccolta fondi per il restauro di beni artistici, con Gli Occhi del Bosco, in partenza domani, vogliamo tutelare un altro bene comune: i monti pisani” fanno sapere da Unicoop Firenze.