Gli scatti di Luigi Polito volano a New York

PISA – Pochi giorni fa è stata riportata dai mezzi di comunicazione la notizia che alcune foto di Luigi Polito sono state pubblicate dall’importante rivista americana “The voice of New York“, nel servizio dedicato al noto critico d’arte Luca Nannipieri, con il quale Polito collabora.

Da diversi anni il sangiulianese Luigi Polito sa offrire attraverso le sue foto una meravigliosa immagine dell’ambiente e del territorio del Monte Pisano, che si è potuta ammirare in numerose mostre in tutto il lungomonte e l’area pisana.

“L’amministrazione comunale sangiulianese ha una lunga collaborazione con Luigi Polito – afferma Lucia Scatena, vicesindaco e assessora alla cultura – e apprezza molto i riconoscimenti che l’artista ha ottenuto al di fuori dei nostri confini. Le mostre di Polito non solo mostrano con una potente espressione visiva la bellezza del territorio in cui abbiamo la fortuna di vivere, ma hanno anche contribuito a sostenere programmi e attività del volontariato associativo. Basti ricordare le mostre organizzate all’ Agrifiera di Pontasserchio di Pontasserchio, in particolare quella dedicata al sostegno del Monte Pisano“.