“Golden Brasil”, dal Maracana al Peschereccio Beach di Marina di Pisa una serata di livello internazionale sul litorale pisano

MARINA DI PISA – Una grande serata brasiliana a colpi di samba, capoeira e animazione latino americana è attesa giovedì 23 luglio a partire dalle ore 20.30 al “Peschereccio Beach” di Via Litoranea, 14 a Marina di Pisa.

Ana Lucia

Ancora una novità assoluta per il locale di lFabrizio Fiorini e Sergio Bensi, che ospiterà nell’occasione “Golden Brasil” (Brasil De Ouro), uno spettacolo brasiliano di livello internazionale, che ha fatto il giro del mondo e adesso sarà presentato sul litorale pisano.

Ad animare la serata, organizzata da Maramel Ribeiro in collaborazione con Anastacia Fashion, un gruppo di ballerine molto conosciute in Brasile: Tatyana, Ana Lucia, Edleuza Santos, “Mestre de Capoeira” ovvero il ballerino Mario Ribeiro.

Maramel Ribeiro artist director della serata

La direzione artistica della serata è affidata a Maramel Ribeiro che ci racconta in breve la sua esperienza nello spattacolo dei balli btrasiliani: “Questo è il nostro lavoro da 25 anni, siamo partiti lavorando a Maracana, poi piano piano abbiamo iniziato con successo a spostarci in Europa, alla gente piace l’allegria e noi vogliamo riportare il sorriso sulla bocca delle persone, dopo questo momento triste che ci ha coinvolto. Un po’ di allegria dopo questo momento triste ci vuole. I colori che mostriamo nei nostri spettacoli rappresentano l’arcobaleno, la pace mondiale per la speranza di un mondo più colorito e più sano di corpo, anima e mente. Invitiamo tutti gli amici e chi ha voglia per una sera di puro divertimento ad essere presenti al Peschereccio Beach di Marina di Pisa. Sarà una serata divertente e diversa per tutti con tanti balli e molti colori. Vi aspettiamo!!!”.

Per ulteriori info e prenotazioni per la cena (prenotazione obbligatoria) 327.5625308