Gori & Cuppone: “La vittoria ci dà morale”

PISA – Nel dopo gara di Pistoia hanno parlato per la sponda nerazzurra il portiere Stefano Gori e l’esterno Luigi Cuppone.

di Maurizio Ficeli

“Ci sono partite in cui vengo impegnato di più e altre meno come settimana scorsa – afferma Stefano Gori – Ci bastava un gol per liberarci da questo momento senza segnare. Occhio al Pro Piacenza. Sarà una partita dura. Loro sono cambiati rispetto agli anni passati. La nuova proprietà ha investito tanto”.

Soddisfatto anche Luigi Cuppone: “Cerchiamo sempre di andare in campo con le nostre giocate, poi siamo riusciti a sbloccare il risultato. Per me era l’esordio, ciò vuol dire che siamo tutti importanti per questa squadra,avanti così. Questa vittoria ci darà morale per il proseguo”.