Gozzano – Pisa, parte la prevendita per la gara di Vercelli

PISA – Il secondo successo consecutivo ottenuto mercoledì sera dal Pisa Sc contro la Pro Piacenza ha generato l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri che da domani saranno in fila per acquistare i tagliandi per la gara contro il Gozzano che si disputerà lunedì 22 ottobre al Silvio Piola (ore 20.45, diretta Rai Sport).

Inizia oggi venerdì 19 ottobre su tutto il circuito Vivaticket, la prevendita dei biglietti validi per la gara Gozzano-Pisa.

I biglietti del settore ospiti si potranno acquistare on-line sul sito www.vivaticket.it oppure nei punti vendita autorizzati al prezzo (comprensivo dei vari diritti di prevendita) di euro 13.50.

Nel territorio cittadino segnaliamo:

Solo Pisa (via Piave 17)

La Galleria del Disco (via San Francesco 96)

Palazzo dei Congressi (via Matteotti 1)