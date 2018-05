Il gran finale di Pisa Poetry Slam al Cinema Lumière

PISA – Super finale del Pisa Poetry Slam che si terrà giovedì 17 maggio alle 21 al Cinema Lumière di Pisa.

Dopo i numerosi “successful slam”, che hanno riempito locali e teatri pisani, la sfida poetica più attesa ritorna in pompa magna per celebrare tutti i suoi campioni: gli Avengers dello slam toscano. Gli Yawpisti hanno fatto le cose proprio in grande questa volta perché subito dopo la gara resteremo tutti insieme sulle note del concerto dei La Polvere.

Ad occuparsi della conduzione in qualità di Master Of Ceremony ci sarà Marco Gorgoglione con la sua poetica arzigogolata. Nell’arena poetica si scontreranno a verso duro:

Eugenia Galli vincitrice a Firenze, Salvatore Zappia vincitore a Pisa, Gabriele Bonafoni vicnitore a Firenze, Eleonora Fisco vincitrice a Pisa

Beatrice Bartolini vincitrice a Pisa e

Martina Cappai Bonanni vincitrice a Pisa.

IL REGOLAMENTO. Il Poetry Slam è una competizione di poesia performativa in cui sono valide poche semplici regole:

il pubblico vota non sono ammessi abiti o oggetti di scena tre minuti a disposizione per ogni poesia

Il risultato è un momento di condivisione poetica senza paragoni, che non ha niente a che fare con le letture noiose a cui siete abituati. I primi tre classificati avranno accesso alle finali toscane del 20 maggio in vista delle gare nazionali organizzate dalla LIPS, previste per giugno.