Grande partecipazione di pubblico alle prime tre serate della Sagra del Pinolo

SAN PIERO A GRADO – Grande successo di pubblico per le prime tre serate della 39esima Sagra del Pinolo in programma lo scorso fine settimana a San Piero a Grado.

L’afflusso di pubblico nei nuovi spazi di Via Deodato Orlandi è andato oltre le più rosee aspettative da parte degli organizzatori della storica Sagra paesana. Oltre 100 volontari con molti bambini hanno vestito di giallo mettendosi a completa dispozione della comunità.

“Ripartire dopo un anno di assenza, in un luogo diverso con tutto o quasi da reinventare, non è stato semplice – afferma Roberta Orsini membro del Consiglio Direttivo – tanto è stato per noi l’entusiasmo e la voglia di ricominciare, perché per noi” sagraioli” la Sagra è famiglia..e senza non riusciamo a star. Tanta è stata anche la fatica e la paura di fare un flop. E se non viene nessuno? E se non riusciamo ad organizzarci? – ci siamo detti. Ma ci siamo riusciti..perché la Sagra del Pinolo è la Sagra del Pinolo, un’istituzione nel suo genere su tutto il territorio pisano e non solo, in moltissimi aspettavano il suo ritorno e in questo primo weekend di luglio ne abbiamo avuto piena conferma. Tantissime persone hanno voluto partecipare, gustando il nostro buon cibo e passando una serata in compagnia ballando ed assistendo agli spettacoli”, conclude Roberta.

Nel primo weekend, appena trascorso molto intrattenimento nello spazio Sagra con l’orchestra “Blue Eyes” con musica dal vivo , il gruppo “Western Soul” con danze country e la serata di moda con l’elezione di “Miss Sagra del Pinolo”, la “Magema Dance School” con “Salsasiempre” e i loro balli latino americani ed inoltre la partecipazione: della Scuola di Musica del Litorale Pisano, della scuola di Karate “Asd Mistral Karate” e dell’associazione istituita dalla Croce Rossa “Un Cuore che Vale” con la presentazione del loro flash mob per promuovere l’importanza della rianimazione cardio polmonare. È stata inoltre presentata la nuova canzone sigla di questa nuova Sagra “Vieni al Pinolo” interamente scritta, arrangiata, cantata e anche ballata dallo Staff del Pinolo!!

“Il Consiglio direttivo e tutto lo staff si ritiene molto soddisfatto di come è andata questa prima settimana, ringrazia tutti per la numerosissima partecipazione e vi aspetta il prossimo weekend venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio con un calendario ricco di eventi ancora tutto da vivere!!

Sagra del Pinolo 2019..”Insieme verso..orizzonti nuovi!”.