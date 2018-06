Il grande ritorno degli inimitabili “Homo Sapiens” al Dancing Arci Pisanova di Pisa

PISA – C’è grande attesa e una forte risposta di pubblico per festeggiare sabato 2 Giugno alle ore 20 la Festa della Repubblica Italiana al Dancing Pisanova a Pisa insieme ai leggendari “Homo Sapiens”.

Dopo il l’esaltante successo e il bagno di folla del concerto dell’anno scorso, i popolari leader della band, Claudio Lumetta, Marzio Mazzanti, Maurizio Nuti, Stefano Vincenti, Maurizio Novi e Daniele Mannori, calcheranno di nuovo il palco del Dancing Pisanova, carismaticamente insieme per un recital di circa un’ora e trenta, si esibiranno in un viaggio musicale di quarantanni, tutta la loro storia. Il gruppo nasce a fine anni Sessanta, dopo la solita gavetta nei dancing di tutta la Toscana, approdano a una delle mete più ambite La Bussola di Focette, fu proprio qui, che un noto personaggio di quel periodo, Herbert Pagani, li volle con sé alla memorabile Radio Montecarlo, dal li nacque l’avventura discografica degli Homo Sapiens, nel 1975 parteciparono alla grande manifestazione “Un Disco Disco per l’Estate” con l’indimenticabile canzone “Tornerai Tornerò” e subito dopo scalarono le classifiche radiofoniche di mezzo mondo. Seguirono altri successi con le canzoni “Lei Lei Lei” e “Pecos Bill”, e nel 1977 la Casa Discografica Rifi-Record li presentò al Festival di Sanremo, cantarono un brano dolcissimo e seducente intitolato “Bella da Morire” con cui sbancarono il festival aggiudicandosi la vincita assoluta con il consenso di tutte le giurie. Sabato sera, durante il recital denominato “30 anni in una sera” che ripercorreranno appunto 30 anni di musica Italiana a 360°, presenteranno l’uscita del videoclip della nuova versione della canzone Bella da Morire rivista e rivisitata da Marco Colavecchio con la collaborazione di Gilberto Giaconi e cantata da Alex Baris insieme agli Homo Sapiens. Prima e dopo il recital dei beniamini, interverranno con una avvincente serata danzante l’Orchestra American Band. Uno spettacolo firmato dalla Più Spettacolo Production di Graziano Albanese manager personale esclusivista degli Homo Sapiens per il centro nord d’Italia.

Per partecipare a questa coinvolgente serata fortemente voluta dal presidente del Circolo Arci Pisanova Luigi Branchitta e dal responsabile del Dancing Agostino Merola, consigliamo di prenotare al seguente numero telefonico 3457000008, facendo presente che l’evento verrà effettuato nel bellissimo dancing estivo del Dancing Pisanova, in caso di maltempo la manifestazione verrà effettuata ugualmente nel Dancing invernale con aria climatizzata.