Grande successo per il 12esimo Memorial Saverio Masi

PISA – Nella splendida cornice del parco di San Rossore domenica 25 novembre si è svolto, per il secondo anno consecutivo, il 12° Memorial Saverio Masi in ricordo dell’amico e collega che 12 anni fa perse la vita in un tragico incidente stradale mentre con l’APS si stava dirigendo su un intervento di soccorso.

La Manifestazione, organizzata dal Comitato Saverio Masi con il supporto del locale Comando VF, si è svolta nel parco di San Rossore con una camminata non competitiva suddivisa in due percorsi di 8 e 12 km; un tracciato eccezionale in quanto l’Ente Parco ha permesso ai partecipanti di raggiungere la spiaggia ed il mare, cosa che normalmente non è possibile.

Nonostante le previsioni meteo non fossero delle migliori, al via hanno preso parte circa 300 partecipanti di tutte le età a partire da 6 anni fino a 83 anni.

Il ricavato della manifestazione, iscrizioni e lotteria, è stato destinato all’Associazione Pisana Amici del Neonato ONLUS che promuove iniziative di solidarietà a favore di genitori che vivono l’esperienza di figli nati pretermine o con patolgogie alla nascita.

A tutti i partecipanti è stato offerto un primo e bevande varie confezionate dal personale VF del distaccamento di Lari con il carro cucina.

Il contributo dall’Associazione Italiana Celiachia ha permesso di poter far partecipare persone affette da questa patologia e fornire alimenti adeguati.

Hanno preso parte anche persone diversamente abili a dimostrazione di un importante momento di inclusione sociale aperta a tutti coloro che hanno avuto il piacere di ricordare l’amico Saverio.

Importante il contributo del personale dell’Associazione del CNVVF sezione di Pisa cha hanno gestito le varie fasi di raccolta delle iscrizione e i punti di ristoro distribuiti lungo il percorso.

Un particolare ringraziamento a tutti i colleghi che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Appuntamento al prossimo anno.